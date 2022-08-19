Глава Антикоррупционной прокуратуры представила приоритеты ведомства на ближайший период

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Главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Вероника Дрэгэлин провела сегодня пресс-конференцию, на которой представила ситуацию в прокуратуре, а также обозначила приоритеты ведомства на предстоящий период.

Дрэгэлин упомянула, что хочет, чтобы учреждение стало функциональной автономией, а прокуроры боролись с коррупцией и следили за деятельностью не только бывших, но и действующих чиновников и высокопоставленных лиц.

– Мы как учреждение должны иметь достаточно смелости, чтобы расследовать деятельность людей, обладающих наибольшей властью в стране, – бывших, но, что более важно для меня, и нынешних чиновников, будь то прокуроры, судьи, политики, от оппозиции или от власти. Мы должны пресекать коррупцию в судебной системе, в парламенте, в правительстве, в руководстве политических партий, а также в муниципальных и районных советах, — подчеркнула Дрэгэлин.

Она также заявила, что учреждение должно стать более прозрачным, а если закон предусматривает какие-то ограничения, их необходимо пересмотреть.

Вероника Дрэгэлин добавила, что с момента вступления в должность 1 августа она провела встречи с большинством сотрудников, а также с руководителями НАЦ, СИБ, с главой Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД, партнёрами по развитию, представителями гражданского общества и внешними экспертами, сообщает moldpres.md.

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