“Гладьте, когда собралось максимальное количество вещей”: в “Premier Energy” рассказали, как сэкономить, используя утюг

“Гладьте, когда собралось максимальное количество вещей”: в “Premier Energy” рассказали, как сэкономить, используя утюг

В контексте энергокризиса поставщик призывает граждан экономно расходовать электроэнергию.

Так, потребителей просят планировать время бытовых работ (например, глажки одежды) не на часы пик, чтобы избежать перегрузки электросетей. Чтобы сократить время глажки, следует тщательно встряхивать и расправлять бельё после стирки. Пользоваться утюгом советуют тогда, когда скопилось максимальное количество вещей и постельных принадлежностей, пишет deschide.md.

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