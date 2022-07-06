ГИП: За сутки в полицию поступило более 50 сообщений о минировании госучреждений. Все оказались ложными

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Сообщения о минировании ряда государственных учреждений, торговых центров, больниц и Международного аэропорта Кишинева оказались ложными.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Дианы Фетко, после проверок взрывоопасных предметов обнаружено не было, передает moldpres.md.

– В течение вчерашнего дня было получено более 50 сообщений о бомбах, которые оказались ложными. Под удар попали государственные учреждения в столице, а также в районах страны. По всем адресам были проведены проверки, которые длились допоздна, взрывоопасных предметов обнаружено не было. Все сообщения были получены на электронную почту, — уточнила Фетко.

Вчера, 5 июля, были получены сообщения о якобы заложенных бомбах в парламенте, правительстве, судебных учреждениях, торговых центрах, больницах и в Международном аэропорту Кишинева. Ближе к вечеру в полицию стали поступать сообщения о минировании в районах страны, в том числе государственных учреждений – примарий, судов и подразделений Агентства государственных услуг.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Согласно законодательству, телефонному террористу грозит штраф в размере до 42 500 леев, 240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.

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