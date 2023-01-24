ГИП: У найденного мёртвым со связанными руками мужчины была депрессия

ГИП: У найденного мёртвым со связанными руками мужчины была депрессия

Генеральный инспекторат полиции (ГИП) опубликовал детали дела о мужчине, найденном мёртвым со связанными руками в квартире в центре столицы. Полиция отмечает, что на этом этапе рассматривается версия самоубийства. 

После изучения места происшествия было установлено, что обе двери были заперты изнутри, а ключи находились в замке. Окна также были закрыты. Сотрудники ГИЧС взломали дверь в присутствии отца умершего, сообщает пресс-служба ГИП.

Судмедэксперт не обнаружил на теле следов насильственной смерти. Труп отправлен на экспертизу, в результате которой будет установлена точная причина смерти.

Кроме того, правоохранители выяснили, что мужчина жил один. Следов взлома квартиры или нахождения в ней посторонних не было обнаружено. Также эксперты не нашли чужих отпечатков пальцев.

Органы правопорядка заслушали лечащего врача умершего, который подтвердил, что в последнее время мужчина находился в состоянии депрессии.

Напомним, шокирующий случай произошел в понедельник, 23 января. В службу 112 обратился отец погибшего и попросил спасателей вскрыть дверь квартиры сына. В спальне со связанными за спиной руками находился труп 32-летнего мужчины. Позже СМИ сообщили, что умерший был актёром. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md