ГИП приостановил личный приём граждан. Куда подавать заявления

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Правоохранительные органы продолжают принимать меры по снижению рисков, связанных с распространением коронавируса. Так, подразделения Генерального инспектората полиции (ГИП) приостанавливают личный приём граждан, предлагая им направлять заявления и обращения по почте в электронном виде.

– В последнее время число случаев заражения COVID-19 существенно выросло, в том числе в рядах наших коллег. В связи с этим ГИП вынужден приостановить приём граждан во всех своих подразделениях, – говорится в сообщении.

Заявителям рекомендуется направлять свои обращения в электронном формате на адреса igp@igp.gov.md или petitie@igp.gov.md.

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