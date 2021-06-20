Гинцбург заявил, что “Спутник V” защищает от всех известных штаммов коронавируса

Антитела, вырабатываемые после использования вакцины от коронавируса “Спутник V”, защищают от всех известных штаммов ковида. Об этом заявил в воскресенье глава разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу “Россия-1”.

– Антитела, которые получаются в результате использования “Спутника V”, защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная с британского и заканчивая, соответственно, штаммом “дельта”, индийским штаммом”, – сказал он.

По мнению Гинцбурга, не желающие прививаться от ковида россияне “начинают играть с данным вирусом в рулетку”, пишет ТАСС.

– Вероятность того, что человек проиграет, составляет до 10%, – отметил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.