Гинцбург заявил, что “Спутник V” защищает от всех известных штаммов коронавируса

Гинцбург заявил, что “Спутник V” защищает от всех известных штаммов коронавируса

Антитела, вырабатываемые после использования вакцины от коронавируса “Спутник V”, защищают от всех известных штаммов ковида. Об этом заявил в воскресенье глава разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу “Россия-1”. 

– Антитела, которые получаются в результате использования “Спутника V”, защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная с британского и заканчивая, соответственно, штаммом “дельта”, индийским штаммом”, – сказал он.

По мнению Гинцбурга, не желающие прививаться от ковида россияне “начинают играть с данным вирусом в рулетку”, пишет ТАСС.

– Вероятность того, что человек проиграет, составляет до 10%, – отметил он.

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