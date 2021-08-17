Гинцбург: «Спутник Лайт» может повысить эффективность Pfizer

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для лучшей защиты от штамма «дельта» людям, которые привились препаратом Pfizer, можно поставить вакцину «Спутник Лайт».

– Шаг Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по предложению бустировать вакцину Pfizer «Спутником Лайт» вполне логичен – чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться, — рассказал Гинцбург.

Ранее сообщалось, что РФПИ предложил Pfizer начать совместные испытания с препаратом «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для усиления эффекта против высокопатогенных штаммов. Это обусловлено, в частности, тем, что эффективность Pfizer против варианта «дельта» составляет 40%, а эффективность «Спутник V» — первого в мире в мире препарата против COVID-19, использующего принцип «вакцинного коктейля», — находится на уровне 83%, передаёт Telegram-канал «Спутник V».

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