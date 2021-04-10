Гинцбург сообщил о надежде на пожизненный иммунитет от “Спутника V”

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Глава Центра им. Гамалеи надеется, что вакцина будет действовать от пяти лет и дольше, возможно бессрочно. Ранее Гинцбург оценивал продолжительность сохранения антител в организме после вакцинации в два года.

Глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что надеется на пожизненное сохранение иммунитета после прививки от коронавируса вакциной “Спутник V”.

– У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — 5-10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам, — сказал Гинцбург.

При этом он подчеркнул, что Центр им. Гамалеи, создавший вакцину, будет повторно вакцинировать тех, у кого упадет уровень антител, в рамках специального исследования.

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