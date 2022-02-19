Гинцбург назвал условие для остановки мутации коронавируса

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По словам Гинцбурга, если в мире удастся достичь коллективного иммунитета, то эволюция COVID-19 прекратится. Для этого все должны быть вакцинированы, отметил он.



Для остановки мутации коронавируса необходимо за 6-8 месяцев достичь коллективного иммунитета. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, передает rbc.ru.

Ученый рассказал, что штаммы появляются постоянно, однако стать эпидемически значимым может тот из них, что будет лучше преодолевать иммунитет, который есть в популяции.

– Эволюция штамма будет продолжаться постоянно. И для того, чтобы ее остановить, в этом наша задача, мы должны за шесть, семь, восемь месяцев на всем земном шаре, его накрыть иммунологическим зонтиком, — отметил Гинцбург.

По словам ученого, этого можно добиться прежде всего вакцинацией. И пока не удастся привить всех, эволюция штамма будет продолжаться в тех, кто не вакцинирован, заключил он.

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