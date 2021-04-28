Гинцбург назвал “Спутник V” эффективным против индийского штамма коронавируса

– Бороться с индийским штаммом в случае необходимости мы будем высокими титрами антител, которые создает вакцина “Спутник V”. Как правило, уровень антител в 20, 30, 80 раз выше того, что необходимо для того, чтобы нейтрализовать все количество вируса, которое бывает в организме инфицированного на пике. “Спутник V” будет эффективен против индийского штамма, – сказал Гинцбург.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.