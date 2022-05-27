Гинцбург: Если вирус оспы обезьян начнёт массово передаваться от человека к человеку, это будет опасно

Гинцбург: Если вирус оспы обезьян начнёт массово передаваться от человека к человеку, это будет опасно

Если вирус оспы обезьян начнёт массово передаваться от человека к человеку, то возможно возникновение вариантов с повышенной способностью вызывать болезнь. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

– Это будет уже в эпидемиологическом и клиническом плане очень опасно, — уточнил Гинцбург.

Он отметил, что обезьяны могли заразиться оспой от грызунов, которые являются основными переносчиками этого вируса, передает fontanka.ru.

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