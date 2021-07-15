Гимпу ждёт, что Санду повысит ему пенсию до 8 тысяч леев

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Нынешней – в 6 тысяч – ему не хватает. Об этом почётный председатель ЛП заявил в эфире передачи на частном телеканале.

Хочу иметь где-то 8 тысяч, сейчас у меня 6. Это что, пенсия? Жду, чтобы Майя Санду повысила пенсии, как обещала, – сказал Михай Гимпу.

Напомним, повышение пенсий было предвыборным обещанием Майи Санду и ПДС. Ранее Игорь Додон заявил, что коммунисты и социалисты будут требовать исполнения этого и всех остальных пунктов программы «Действие и солидарность».

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