Гимназиям и лицеям выделят деньги для борьбы с COVID-19

0

6 миллионов леев будут дополнительно выделены учебным учреждениям среднего образования в Кишиневе для борьбы с COVID -19. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан в ходе сегодняшнего визита в столичные лицеи «Николае Йорга» и «Мирча чел Бэтрын».

По словам градоначальника, независимо от того, какие сценарии обучения будут реализованы, школы должны быть подготовлены к новому учебному году.

– Эпидемиологическая ситуация все еще очень плохая. Это означает, что мы должны быть готовы к любой ситуации, – отметил Ион Чебан.

Что касается обновления столичных учебных заведений, примар отметил, что в некоторых школах многие годы не проводились ремонтные работы.

– Некоторые школы не ремонтировали десятки лет, как, например, территорию лицея «Николае Йорга». Сейчас здесь ведутся работы, укладывают асфальт и устанавливают бордюры. Мы будем изыскивать финансовые средства для увеличения бюджета на эти цели, – подчеркнул Чебан.

Напомним, что в этом году из муниципального бюджета было выделено 100 млн. леев на ремонт школ и детских садов в столице. Эта сумма является самой высокой по сравнению с предыдущими годами.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.