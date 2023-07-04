Гимн любви соло-мамы

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Полина Санаева – о детях, нежности и клубнике с сахаром

Светлана Виноградова, info@aif.md

В Кишинёве с большим успехом прошёл авторский вечер российской писательницы, журналистки, популярного блогера, колумниста Полины Санаевой. Выступление организовано Литературным проектом #ПРОчтение, подарившим нам встречи с актрисой Чулпан Хаматовой, писателями и киносценаристами Диной Рубиной и Мариной Степновой, а также с другими известными деятелями культуры.

ДОСЬЕ

Полина Санаева родилась в Махачкале. Окончила филологический факультет, отделение журналистики в Дагестанском государственном университете. С 1992 г. работала в еженедельнике «Новое дело», была главным редактором журнала «Бизнес УСПЕХ», работала в «Независимой газете». В 2012-2013 гг. – внештатный журналист Forbes.

Полина Санаева – автор двух популярных книг. «Одна и дети. Как вырастить детей и воспитать себя». Книга уникального формата, где ситуации из жизни двух реальных детей, описанные их мамой, анализируют два классных психолога и честно говорят, где стоит беспокоиться, – а что нужно простить и забыть. Автор – соло-мама, которая не столько воспитывает сына и дочь, сколько внимательно наблюдает за ними и очень боится что-то нечаянно сломать в нежной детской психике. Но специалисты утверждают: «Ты всё равно хорошая мать». Прошу заметить: соло-мама – вовсе не мать-одиночка, потому что это звучит как что-то неприятное, будто бы у самодостаточных активных женщин и их детей чего-то не хватает. Сейчас семья без отца – не диагноз, а один из вариантов нормы.

Книга рассказов «Чёрная водолазка» – о женщине в большом городе. Об её отношениях с собой, мужчинами, детьми, временами года, подругами, возрастом, бытом. Это книга о буднях, где есть место любви, отчаянию, юмору, чашке кофе и другим вещам. Читаешь и будто встречаешь близкого человека, который без пафоса рассказывает всё-всё о себе. И о тебе. Полина Санаева владеет редким даром говорить о том, что всех пугает и мучает. При этом говорит об этом легко, без нравоучений, но тепло и с надеждой.

На встрече в Государственном русском драматическом театре имени А. П. Чехова Полина читала фрагменты произведений, рассказывала о том, как писать о себе и отвечала на многочисленные вопросы зрителей. После вечера поклонники получили возможность приобрести книги автора и получить её автограф.

Призванье свыше нам дано…

– Как вы решили стать писательницей?

– Это было вообще не решение. Я поняла, что решить что-то в принципе невозможно, – всё происходит само по себе. А все волевые действия были всегда неправильными. Решение просто приходит – и всё. Я больше ничего не хотела делать. Мне хорошо просто от того, что сижу и пишу – это какой-то физиологический процесс. Осознала, что нужно делать то, что можешь, а я могу только фиксировать какие-то вещи. Я так и не научилась писать о ком-то, создавать чей-то образ. Все мои вещи – автобиографичны.

Кстати, у книги о детях изначально было другое название – «Припадки нежности», и оно мне очень нравилось. Потому что, с одной стороны, отображает «припадки», как сильные эмоции, с другой – нежность, как любовь к детям. Но в издательстве сказали: «Нет, какие-то припадки – это негативная коннотация». Пришлось его изменить.

– Кто ваш кумир из современных писателей?

– Люблю Дмитрия Быкова как писателя, поэта и мыслителя. А вообще, современных авторов я, к своему стыду, почти не читаю. Очень нравился Слава Сэ, он приезжал в Кишинёв, и я вам очень завидую. Мне кажется, что это просто гений современности. То, что он сделал с языком – это такой экстаз! При чтении его произведений просто наслаждаешься его подходом к жизни, когда всё выглядит и парадоксально, и невероятно красиво. Раньше любила Дину Рубину, потом устала её любить. Точно не знаю, почему. Мне показалось, что у неё слишком много совпадений. Считаю, что мне нужно читать классическую литературу, я стремлюсь туда. Вглубь.

Многие говорят о любви к себе. Но мне не так нравится история про любовь к себе, как принятие себя таковым, каков ты есть. Если что-то можешь подправить в себе, – подправь, остальное – прими. И будет тебе счастье.

Здравствуй, грусть!

– Как вы справляетесь с грустью?

– Я поняла, что справляться с грустью не нужно. В том смысле, что вообще не надо опасаться этого состояния. Самый ненавидимый мною комментарий, когда мне кто-то пишет: «Да ну, бросьте! Проснись и пой, жизнь прекрасна, возьмёмся за руки, друзья!» Но это не помогает, это значит присыпать землёй свои скрытые печали. Я думаю, что печали нужно проживать, а не пытаться подавлять эмоции. Если возможно, проживать и принимать. Это наша сверхзадача – принимать как есть. И если наступило полное принятие – ты результативен, реализован и счастлив. Можешь грустить и за это себя не ругать. Многие ведь говорят о любви к себе. Но мне не так нравится история про любовь к себе, как принятие себя таковым, каков ты есть. Если можешь что-то подправить в себе, – подправь, остальное –прими. И будет тебе счастье.

Пинг-понг как гендерное равенство

– А можете ли дать совет мужчинам, как держать себя с женщинами?

– Для начала – совет дамам. Я всегда думала, что очень хорошо, когда с мужчиной умная женщина, она может ему что-то подсказать. И за каждым гениальным писателем стоит самоотверженная женщина, или кто-то ещё, кто ему подносит «патроны», образно говоря. А по моему жизненному опыту оказалось, что для достижения гармонии в семье не следует мужчине говорить: не выходи в мятой рубашке, вот тебе чистая и выглаженная. Ему вообще нельзя давать понять, что она мятая, а, утверждать, что он прекрасен в любой самой грязной и вонючей одежде. Не делать замечаний, не высказывать неодобрений.

Что касается мужчин – не вступать в конкуренцию с женщинами, не соревноваться с ними ни в чём, а занять покровительственную позицию. В чём-то принимать их советы и пожелания. А ведь столько отношений разрушаются из-за того, что мужчинам кажется, что жёны их подкалывают, не воспринимают всерьёз и т. д. Извините, а как же она вышла за вас замуж, если не воспринимала всерьёз? Учитесь держать удар. Чтобы все претензии от вас отскакивали, и получался пинг-понг. Вот это и есть настоящие отношения, когда вы оба сильны, можете друг друга принять и в случае чего замечания отразить. Тогда и получается эффект синергии.

Магия силы

– Можете ли привести пример таких высоких отношений?

– У меня был дедушка, который умер, когда мне было четыре года. О нём у меня сохранились только два ярких воспоминания. Одно из них про клубнику с сахаром. Как мы с ним сидим перед чёрно-белым телеком и едим клубнику с тарелки, а клубника посыпана сахаром. Белое на красном. И не в клубнике дело, а в том, что мне там очень-очень хорошо и спокойно. Как когда рядом человек, который ощутимо сильнее. Который уже обо всём подумал, всё понял, всех знает и всё равно решил, что ты самая его любимая. Как громоотвод, как пример принятия тебя всем миром. Вот это чувство, наверное, и есть то, что женщина ждёт от мужчины.

– Полина, а что для вас главное в воспитании детей?

– Считаю, что не нужно скрывать от них свои настоящие эмоции. И вообще, не следует создавать какой-то идеальный образ всегда спокойной матери, контролирующей ситуацию. Чтобы у детей, когда вдруг увидят, что мама плачет или курит, не обрушился мир. Мои дети видели всё: как я плачу, ору, и когда – спокойная. Я очень утешилась, когда после моих криков сын говорит: «Мама всегда извиняется». Главное, чтобы, как утверждают психологи, критиковать не их, а их поступки. Чтобы ни в коем случае у ребёнка не появилось ощущение, что он – плохой.

Комментарий

Хаос под контролем

Светлана Комиссарук, психолог:

Зачастую (в русскоязычной ментальности) с рождением ребёнка возникает и чувство вины. Ребёнок появился, и женщина сразу понимает, что… где-то накосячила, и это всем видно. Атавизм коммунного сознания: «Если меня судят, если я недостаточно хороша в глазах других членов общины, то я не выживу, мне не дадут еды, со мной ничем не поделятся, меня не поддержат». Поэтому молодая мама изо всех сил «держит лицо». Когда ей хочется отдохнуть, она чувствует вину за то, что она отдыхает. А когда кто-то приходит помочь, ей кажется, это значит – она не справляется и её осудят как «плохую» маму. С чувством вины нелегко (но надо) справляться. Поэтому самое первое, что необходимо сделать маме, вернувшись домой с малышом, – наладить быт, режим, ритм. Рутина – это расписание, а расписание, где нагрузка чередуется с отдыхом, создаёт ощущение порядка, иллюзию контроля над хаосом. И очень здорово, когда в расписании мамы находится хотя бы 15 минут на занятие, сочетающее приятное с полезным. Лучше вписать его в распорядок обязательным пунктом.