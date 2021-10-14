Гимн Кишинёва передан будущим поколениям. Чебан: Это прекрасный жест со стороны маэстро

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В ходе музыкального мероприятия, посвящённого Храму города, великий композитор Евгений Дога передал муниципалитету авторские права на гимн Кишинёва.

По словам генерального примара Иона Чебана, присутствовавшего на праздничном мероприятии, сегодня произошло историческое событие для столицы.

– Это прекрасный жест со стороны маэстро, ведь эта мелодия стала гимном души для всех кишинёвцев. Я высоко ценю важный вклад Евгения Доги в развитие культурного наследия всей страны и Кишинёва в частности, а также в развитие культурной сферы, – отметил Ион Чебан.

Глава столицы добавил, что в 2022 году, когда великий композитор отметит своё 85-летие, муниципалитет организует множество культурных мероприятий в честь маэстро. В то же время было принято решение о создании Культурного центра имени Евгения Доги.

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