Гидрологическое предупреждение в связи с низкой водностью продлено до 5 августа

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Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы продлил до 5 августа “красный код” в связи с низкой водностью.

Так, в связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха на реках Республики Молдова сохраняется низкая водность: р. Прут – 15-30% средних многолетних величин; малые реки – 10-20% средних многолетних величин (“оранжевый код”); р. Днестр – 35-50% средних многолетних величин (за исключением отдельных левобережных притоков реки, “желтый код”), уточнили в службе.

На отдельных участках малых рек уровень воды составляет 0-10% (“красный код” опасности). Это реки Кэлдэруша, Делия, Нырнова, Сэрата, Тигеч, Малый Чулук, Солонец, Кула, Кушмирка, Быковец, Лунга, Лунгуца, Большая Салча, Кагул.

Власти призывают хозяйствующие субъекты и население рационально использовать водные ресурсы. В последующие дни по всей стране будет до 32 градусов, местами выпадут осадки, сообщает moldpres.md.

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