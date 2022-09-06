Гидрологическое предупреждение в связи с низкой водностью продлено до 13 сентября

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Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы продлил до 13 сентября предупреждение в связи с низкой водностью.

Так, в связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха на реках Республики Молдова сохраняется низкая водность: р. Прут – 35-50% средних многолетних величин; малые реки – 30-50% средних многолетних величин (“желтый код”); р. Рэут – 10-30% средних многолетних величин (“оранжевый код”), уточнили в службе.

Власти призывают хозяйствующие субъекты и население рационально использовать водные ресурсы. В последующие дни по всей стране будет до 28 градусов, передает moldpres.md.

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