Гидрологическое предупреждение о низкой водности продлено до 20 сентября

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Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы сообщил, что до 20 сентября из-за низкой водности в стране будут действовать предупреждения в виде “оранжевого” и “желтого” кодов.

Государственная гидрометеорологическая служба предупреждает, что из-за отсутствия осадков на реках Республики Молдова сохраняется низкая водность, передает moldpres.md.

Так, в связи с установлением осенней межени на реках Республики Молдовы сохранится низкая водность и составит: “желтый код” – река Прут на участке г. Унгены – с. Брынза – около 40% средних многолетних величин; малые реки: Вилия, Раковэц, Чeрна, Ягорлык, Икель, Бык – около 40% средних многолетних величин; “оранжевый код” – реки Драгиште, Реут (с притоками Кэйнарь, Куболта, среднее течение Чулук), Ботна, Когылник – 10-30% средних многолетних величин.

В этой связи власти просят экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы. В последующие дни по всей стране температура воздуха составит до 30 градусов.

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