Гидрологическая засуха: метеорологи объявили “оранжевый код”

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила с 1 по 11 июля “оранжевый код” метеоопасности в связи с гидрологической засухой.

Из-за отсутствия осадков, а также из-за высокой температуры воздуха на реке Прут и на малых реках Молдовы (за исключением левобережных притоков Днестра) ожидается низкая водность. В связи c этим экономических агентов и физических лиц просят рационально использовать водные ресурсы.

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