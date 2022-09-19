Гидрологи прогнозируют рост уровня воды в реке Прут

Гидрологи прогнозируют рост уровня воды в реке Прут

На 19-22 сентября гидрологи прогнозируют повышение уровня воды в реке Прут на участке Крива (Бричанский район) – Костешты (Рышканский район).

Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, уровень воды поднимется на 0,8–1,6 м. Вода будет течь в пределах малого русла, передаёт moldpres.md.

По прогнозам специалистов, уровень воды поднимется в результате обильных осадков в верховьях бассейна реки Прут (Украина).

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