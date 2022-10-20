Гидрологи предупреждают о повышении уровня воды в Днестре

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила на 20-23 октября предупреждение о повышении уровня воды в реке Днестр.

Прогноз связан с увеличением сброса воды из Днестровского водохранилища до 300 кубометров в секунду. Повышение уровня на 0,7-1,3 м ожидается на участке Сороки-Каменка, пишет moldpres.md.

Хозяйствующих субъектов, в чьём ведении находятся водохранилища, просят проверить состояние дамб, мостов и путей отвода воды.

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