Гидрологи предупреждают о повышении уровня воды в Днестре на участке Григориополь-Талмаза

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Государственная гидрометеорологическая служба вынесла гидрологическое предупреждение о повышении уровня воды в Днестре на 22-25 июня. Прогноз связан с увеличением спуска воды из Днестровского водохранилища до 500 кубометров в секунду.

– Гидрологический центр прогнозирует на период с 22 по 25 июня повышение уровня воды по сравнению с уровнем 21 июня на участке Григориополь-Талмаза на 0,3-1,0 метр. Вода будет стекать в пределах малого русла, – указывают в Гидрометеослужбе.

В этом контексте Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды предупреждает, что «местная публичная администрация, хозяйствующие субъекты, под которыми находятся водохранилища, должны обратить внимание на состояние плотин, мостов и водных путей».

Государственная гидрометеорологическая служба объявила на текущую неделю температуру до +33 градусов по Цельсию и дожди разной интенсивности в центре и на юге страны, пишет moldpres.md.

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