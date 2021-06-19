Гидрологи предупредили о повышении уровня воды в Днестре

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила гидрологическое предупреждение о повышении уровня воды в Днестре на 18-21 июня. Прогноз связан с увеличением объёмов спуска воды из Днестровского водохранилища до 400 кубометров в секунду.

– Гидрологический центр прогнозирует на 18-21 июня повышение уровня воды по сравнению с уровнем 18 июня на участке город Сорока – город Каменка на 0,4-1,2 метра. Вода будет стекать в пределах небольшого русла реки, – указывает Гидрометеослужба.

По словам специалистов, июнь характеризуется частыми дождевыми паводками для рек и ручьев страны. Количество ливней в этом месяце увеличивается с 50% до 200% по сравнению с маем.

– Участок реки Прут выше по течению от накопительного озера Костешть-Стынка представляет повышенную опасность для возникновения дождевых паводков. Ниже по течению сектор защищен накопительным озером Костешть-Стынка с сезонной регуляцией. Водный режим реки Днестр регулируется Днестровским и Дубоссарским водохранилищами, – поясняют гидрологи.

В этом контексте Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды предупреждает, что местная публичная администрация и хозяйствующие субъекты, в ведении которых находятся водохранилища, должны обратить внимание на состояние плотин, мостов и возможностях спуска воды, пишет moldpres.md.

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