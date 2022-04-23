Гидрологи предупредили о повышении уровня воды в Днестре

Гидрологи предупредили о повышении уровня воды в Днестре

Государственная гидрометеорологическая служба продлила до 26 апреля предупреждение о повышении уровня воды в Днестре.

Прогноз связан с увеличением сброса воды из Днестровского водохранилища (река Днестр) до 550 кубометров в секунду. Гидрологический центр прогнозирует повышение уровня воды на участке Сорока-Каменка на 0,9-1,5 м, пишет moldpres.md.

В связи с этим власти призывают местную администрацию и хозяйствующие субъекты, в ведении которых находятся аккумулятивные озёра, проверить состояние плотин, мостов и водотоков.

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