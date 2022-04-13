Гидрологи предупредили о повышении уровня воды в Днестре

Гидрологи предупредили о повышении уровня воды в Днестре

Государственная гидрометеорологическая служба продлила до 16 апреля предупреждение о повышении уровня воды в реке Днестр.

Прогноз связан с увеличением сброса воды из Днестровского водохранилища (река Днестр) до 500 кубометров в секунду.

– Гидрологический центр прогнозирует на 13-15 апреля повышение уровня воды на участке Сорока-Каменка на 0,7-1,4 метра. Вода будет стекать в границах русла малой реки, — уточнили в Гидрометеослужбе.

В связи с этим власти просят органы местного публичного управления, хозяйствующие субъекты, в ведении которых находятся аккумулятивные озёра, обратить внимание на состояние плотин, мостов и водотоков.

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