Гидрологи предупредили о повышении уровня воды в Днестре

Гидрологи предупредили о повышении уровня воды в Днестре

Прогноз связан с увеличением расхода воды из Днестровского водохранилища (река Днестр) до 370 кубометров в секунду.

– Гидрологический центр прогнозирует на 17-19 февраля повышение уровня воды на участке Сороки – Каменка на 0,5-1,3 метра. Вода будет поступать по руслам малых рек, — уточнили в Гидрометеослужбе.

В связи с этим власти призывают местную администрацию и хозяйствующие субъекты, в ведении которых находятся накопители, обращать внимание на состояние плотин, мостов и водотоков, передаёт moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md