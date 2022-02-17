Гидрологи предупредили о повышении уровня воды в Днестре

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Прогноз связан с увеличением расхода воды из Днестровского водохранилища (река Днестр) до 370 кубометров в секунду.

– Гидрологический центр прогнозирует на 17-19 февраля повышение уровня воды на участке Сороки – Каменка на 0,5-1,3 метра. Вода будет поступать по руслам малых рек, — уточнили в Гидрометеослужбе.

В связи с этим власти призывают местную администрацию и хозяйствующие субъекты, в ведении которых находятся накопители, обращать внимание на состояние плотин, мостов и водотоков, передаёт moldpres.md.

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