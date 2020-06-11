ГИЧС запустил кампанию по предотвращению случаев утопления (ФОТО)

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустил сегодня кампанию по предотвращению случаев утопления в летний период.

На спасательной станции столичного озера “Валя Морилор” был проведен инструктаж по спасению утопающих. Согласно сценарию, мужчина вошёл в воду и начал тонуть. Спасатели оперативно вытащили его и продемонстрировали способы оказания первой помощи. После этого сотрудники ГИЧС раздали соответствующие информативные листовки всем, кто находился на пляже.

Спасатели настоятельно призывают граждан соблюдать основы безопасности, избегать купания в местах, не оборудованных спасательными станциями, не плавать в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях, не заходить в воду после употребления спиртных напитков и внимательно следить за детьми.

По данным ГИЧС, с начала текущего года 10 человек, включая одного несовершеннолетнего, утонули в водоёмах страны.

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