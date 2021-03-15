ГИЧС установил в столице палатки для информирования населения о рисках заражения COVID-19

ГИЧС установил в столице палатки для информирования населения о рисках заражения COVID-19

Палатки разбили на трёх самых оживлённых участках столицы. Они предназначены для информирования населения о рисках заражения коронавирусом в контексте ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, палатки расположены у Центрального рынка, а также у Южного и Северного автовокзалов. Сотрудники ГИЧС будут раздавать информационные листовки о рисках заражения COVID-19, а также аудиосообщения, содержащие рекомендации в случае заражения коронавирусом.

Спасатели призывают граждан быть бдительными и ответственными, а также соблюдать антиковидные меры.

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