ГИЧС установил в столице палатки для информирования населения о рисках заражения COVID-19

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Палатки разбили на трёх самых оживлённых участках столицы. Они предназначены для информирования населения о рисках заражения коронавирусом в контексте ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, палатки расположены у Центрального рынка, а также у Южного и Северного автовокзалов. Сотрудники ГИЧС будут раздавать информационные листовки о рисках заражения COVID-19, а также аудиосообщения, содержащие рекомендации в случае заражения коронавирусом.

Спасатели призывают граждан быть бдительными и ответственными, а также соблюдать антиковидные меры.

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