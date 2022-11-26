ГИЧС: Уровень воды в реке Днестр на участке Окница – Сорока снизился

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Деятельность наблюдательных постов на реке Днестр в Окницком и Сорокском районах приостановлена ​​в связи с падением уровня воды. Сотрудники ГИЧС продолжают контролировать динамику уровня воды на 8 наблюдательных постах.

По данным пресс-служюы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, сброс воды на Днестровском водохранилище составляет около 650 м3/с, а на Дубоссарском водохранилище – 1000-1300 м3/с. К утру 26 ноября снижение уровня воды было зафиксировано в пунктах измерения в населенных пунктах Резина, Штефан-Водэ и Тудора.

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