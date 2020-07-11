ГИЧС укрепил защитные сооружения на юге страны (ФОТО, ВИДЕО)

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За последние 24 часа сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям проводили работы по укреплению дамб на важных участках южного региона Молдовы.

Так, по данным пресс-службы ведомства, вчера, 10 июля, в селе Гёлтосу Кантемирского района была построена дамба высотой 3 метра и длиной 300 метров. Сооружение защитит 48 домохозяйств от рисков затопления. В работах было вовлечено 26 единиц спецтехники и 25 человек, среди которых спасатели, полицейские и представители примарии.

Кроме того, работы по укреплению защитных сооружений проводились в сёлах Вэлень и Вадул луй Исак Кагульского района. В селе Вэлень спасатели укрепили дамбу длиной 20 метров, чтобы защитить 40 га посевов. Помощь сотрудников ГИЧС также понадобилась в селе Колибаш, где была построена дамба длиной 15 метров. Для этого специалистам понадобилось 150 мешков с глиной.

Сотрудники ГИЧС продолжают следить за ситуацией в стране, связанной с ростом уровня воды в реках Прут и Днестр.

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