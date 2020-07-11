ГИЧС укрепил защитные сооружения на юге страны (ФОТО, ВИДЕО)

ГИЧС укрепил защитные сооружения на юге страны (ФОТО, ВИДЕО)

За последние 24 часа сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям проводили работы по укреплению дамб на важных участках южного региона Молдовы. 

Так, по данным пресс-службы ведомства, вчера, 10 июля, в селе Гёлтосу Кантемирского района была построена дамба высотой 3 метра и длиной 300 метров. Сооружение защитит 48 домохозяйств от рисков затопления. В работах было вовлечено 26 единиц спецтехники и 25 человек, среди которых спасатели, полицейские и представители примарии.

Кроме того, работы по укреплению защитных сооружений проводились в сёлах Вэлень и Вадул луй Исак Кагульского района. В селе Вэлень спасатели укрепили дамбу длиной 20 метров, чтобы защитить 40 га посевов. Помощь сотрудников ГИЧС также понадобилась в селе Колибаш, где была построена дамба длиной 15 метров. Для этого специалистам понадобилось 150 мешков с глиной.

Сотрудники ГИЧС продолжают следить за ситуацией в стране, связанной с ростом уровня воды в реках Прут и Днестр.

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