ГИЧС: Сотни гектаров растительности уничтожены в результате поджогов

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, за последние 48 часов в стране было зарегистрировано три возгорания сухой травы. Все они произошли в результате умышленных поджогов.

Первый инцидент зарегистрировали 15 января в Калараше. На место прибыл один пожарный расчёт. Огонь охватил сухую траву на площади 4 га земли. По предварительным данным, местные жители заметили на месте нескольких человек, которые, предположительно, подожгли растительность. По данному факту проводится проверка.

Ещё два подобных возгорания были зарегистрированы вблизи села Кукоара и на трассе R1. В обоих случаях сухая трава была намеренно подожжена. Полиция выясняет все обстоятельства инцидентов.

По данным ГИЧС, за последние 48 часов на территории страны произошло 136 возгораний сухой растительности, в результате которых было уничтожено более 400 га травы.

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