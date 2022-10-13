ГИЧС сообщил подробности возгорания в столичном ресторане

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Инцидент произошёл этим утром в заведении по улице А. Щусева. Из помещения валил густой дым.

Как уточнили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, на кухне ресторана замкнула проводка холодильника. Огонь был потушен сотрудниками заведения до приезда пожарных. Однако подоспевшие спасатели заметили, что дым не прекратился: возгорание началось в трубе системы вентиляции.

Пожар вскоре был потушен, огонь повредил вентиляционный канал и облицовку труб. Пострадавших нет.

Причину возгорания выясняют специалисты.

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