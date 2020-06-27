ГИЧС: ситуация на Днестре – под неусыпным контролем

ГИЧС: ситуация на Днестре – под неусыпным контролем

Спасатели продолжают контролировать ситуацию в городе Вадул-луй-Водэ, где была построена защитная дамба вблизи Днестра.

Подробности на своей странице в социальной сети рассказал сотрудник ГИЧС Дмитрий Польщин.

Наше заграждение уверенно противостоит огромной нагрузке! И может это прозвучит пафосно, но мы – пожарные, спасатели, карабинеры, добровольцы – держим Днестр! – написал Дмитрий.

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