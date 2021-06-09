ГИЧС: сильный дождь нанёс урон сотням гектаров садов и посевов

0

В результате обильных осадков, выпавших накануне во многих районах страны, пострадали десятки домохозяйств.

Так, в селе Грэдиница Каушанского района осадки повредили 40 га садов и 85 га сельскохозяйственных культур (45 га кукурузы и 40 га смородины). Дождь обрушился и на 108 га овощных культур и 495 га садов в селе Кунича Флорештского района, а в Гиндештах были повреждены 60 га сахарной свеклы и 130 га подсолнечника.

Территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям оценивают нанесённый ущерб.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.