ГИЧС: Сильный дождь и град нанесли серьёзный урон урожаю в Унгенском и Леовском районах

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В результате ливней и града, выпавших 15 июня, во многих населённых пунктах страны были уничтожены сотни гектаров садов и посевов.



Так, по данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, ливень и град уничтожили 4,6 га сливовых садов, 29,4 га кукурузы и 30 га подсолнечника в селе Мэноилешть Унгенского района. Ущерб был зарегистрирован также в селе Казанджик Леовского района. Там из-за неблагоприятной погоды было повреждено около 4 га бахчевых и 1,3 га подсолнечника. Кроме того, ливень и град уничтожили около 2,7 га яблоневых садов в селе Шептелич Сорокского района, а в селе Бэланул Ноу Рышканского района – около 8 га сельхозпродукции, в том числе помидоры, огурцы и перец.

Из-за непогоды без электроэнергии остались жители 30 населённых пунктов в 12 районах страны, в том числе Дубоссарском, Криулянском, Оргеевском, Яловенском, Каушанском, Сорокском и др. Электроснабжение во всех населённых пунктах было полностью возобновлено к 06.00 16 июня.

Территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям оценивают причинённый ущерб.

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