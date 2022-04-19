ГИЧС проводит кампанию по предупреждению пожаров в период пасхальных праздников

ГИЧС проводит кампанию по предупреждению пожаров в период пасхальных праздников

В ходе профилактической кампании сотрудники ГИЧС посещают с рекомендациями церкви по всей стране и призывают служителей и прихожан соблюдать правила противопожарной защиты.

Пожарные призывают проверять работу печей и дымоходов, внимательно обустраивать места для свечей, а также максимально осторожно использовать открытый огонь. В церквях должны находиться первичные средства пожаротушения, а подъездные пути для спецавтомобилей должны быть свободными.

В целях предотвращения пожаров также запрещается перегружать электрические сети. В случае экстренной ситуации о происшествии нужно немедленно сообщить по номеру 112.

По данным ГИЧС, до начала пасхальных праздников спасатели проверили и провели инструктаж в 1 492 церквях по всей стране.

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