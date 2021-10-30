ГИЧС проводит информационную кампанию по вакцинации в сёлах (ВИДЕО)

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям совместно с Минздравом участвует в акции «Сделай прививку в своём селе!».

Профилактические мероприятия проводятся на этих выходных для жителей населённых пунктов с наименьшими показателями вакцинации. Так, 30 и 31 октября более 120 сотрудников ГИЧС посетят 29 населённых пунктов в районах Новые Анены, Кагул, Бричаны, Криуляны, Чимишлия, Дрокия, Страшены, Унгены, Фалешты, Флорешты, Глодяны, Хынчешты, Яловены, Леова, Оргеев, Сынжерей.

Спасатели распространяют информационные буклеты о важности вакцинации и эффективности вакцины в борьбе с COVID-19. Население призывают пройти иммунизацию в ближайших пунктах вакцинации. Граждан также просят соблюдать меры индивидуальной защиты и правила, предписанные врачами для профилактики заражения COVID-19.

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