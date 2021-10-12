ГИЧС проводит ежегодную кампанию по предотвращению случаев отравления при приготовлении вина

ГИЧС проводит ежегодную кампанию по предотвращению случаев отравления при приготовлении вина

Профилактическая кампания стартовала в селе Горное Страшенского района и будет проводиться по всей стране.

Сотрудники ГИЧС обходят частные домовладения и проинформируют граждан о возможных рисках при приготовлении домашнего вина. Спасатели предупреждают, что вдыхание в течение длительного времени выделяемого в процессе ферментации углекислого газа может стать смертельным для человека. В этой связи нахождение в подвалах и погребах, не оборудованных вентиляционными каналами, представляет опасность для жизни и здоровья граждан.

Отравление углекислым газом проявляется головными болями, головокружением, рвотой, а в тяжёлых случаях может привести к судорогам, коме или даже смерти. По данным ГИЧС, в 2020 году от отравления углекислым газом при производстве вина пострадали 3 человека.

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