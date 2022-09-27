ГИЧС проведет показательные учения по ликвидации последствий радиационной аварии

ГИЧС проведет показательные учения по ликвидации последствий радиационной аварии

В среду, 28 сентября, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям проведет показательные учения, в ходе которых представит эффективные принципы ликвидации последствий радиационной аварии. Мероприятие пройдёт в Республиканском учебном центре.

По данным пресс-службы ГИЧС, учения направлены на информирование населения о способах защиты и действиях, которые необходимо предпринять в случае ядерного взрыва.

Уже больше месяца идут ожесточенные бои возле Запорожской АЭС – крупнейшей электростанции Украины. Международное сообщество обеспокоено ядерной опасностью, а некоторые страны начали выдавать гражданам таблетки, содержащие йод, передает realitatea.md.

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Комментарии (1)

  1. Таблетка расчитана на 2 приёма. Делите пополам. Одна часть для головы, другая для попы. И смотрите – не перепутайте!

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