ГИЧС проведет показательные учения по ликвидации последствий радиационной аварии

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В среду, 28 сентября, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям проведет показательные учения, в ходе которых представит эффективные принципы ликвидации последствий радиационной аварии. Мероприятие пройдёт в Республиканском учебном центре.

По данным пресс-службы ГИЧС, учения направлены на информирование населения о способах защиты и действиях, которые необходимо предпринять в случае ядерного взрыва.

Уже больше месяца идут ожесточенные бои возле Запорожской АЭС – крупнейшей электростанции Украины. Международное сообщество обеспокоено ядерной опасностью, а некоторые страны начали выдавать гражданам таблетки, содержащие йод, передает realitatea.md.

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