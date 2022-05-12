ГИЧС проведёт курсы по оказанию первой помощи

ГИЧС проведёт курсы по оказанию первой помощи

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) проведёт 19 и 20 мая пилотный курс обучения в области оказания первой помощи.

По данным ведомства, курс предназначен для гражданского населения и направлен на подготовку к оказанию первой помощи при сердечно-сосудистых, травматологических, неврологических и педиатрических неотложных состояниях, передает moldpres.md.

К основным задачам первого авторского курса обучения относятся распознавание и выделение ситуаций, требующих оказания первой помощи; качественное и эффективное применение принципов допроса потерпевшего; правильная оценка тяжести состояния потерпевшего; адекватное обеспечение средствами первой помощи; знание парадигмы применения специальных средств для оказания элементарной неотложной помощи; правильное применение компетенций с теоретической и практической точек зрения принципов реанимации.

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