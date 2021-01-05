ГИЧС просит граждан соблюдать элементарные правила пожарной безопасности (ФОТО)

0

В конце декабря сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций посетили более 3 000 домохозяйств по стране и напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Пожарные призвали обращать внимание на исправность источников тепла, напомнили о необходимости хорошо проветривать помещения и гасить огонь в печи на ночь. Гражданам также раздали листовки с важными правилами.

За последние 5 дней ушедшего года спасатели проинструктировали 9 581 жителей сельской местности и проверили исправность 1 783 печей и дымоходов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.