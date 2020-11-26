ГИЧС продолжает информационную противопожарную кампанию (ФОТО)

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Спасатели посещают различные населённые пункты страны и информируют население о правилах пожарной безопасности.

Граждан призывают не использовать для обогрева жилищ неисправные приборы или самодельные установки. Кроме того, спасатели напоминают о необходимости регулярно проветривать помещения, тушить огонь в печах на ночь и не допускать к нему несовершеннолетних.

Информационные мероприятия накануне прошли в населённых пунктах Единецкого, Бричанского, Окницкого, Дондюшанского, Сорокского, Дрокиевского, Флорештского, Кагульского, Кантемирского и Тараклийского районов. Оценка пожарных рисков была проведена в 9 025 домовладениях. Более 17 тысяч человек прошли необходимый инструктаж.

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