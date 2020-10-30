ГИЧС продолжает мероприятия по профилактике коронавируса (ФОТО)

0

С 23 по 30 октября спасатели побывали в 14 населённых пунктах в районах Сороки, Флорешты, Дондюшаны, Каушаны и Чимишлия. В мероприятиях были задействованы 20 сотрудников ГИЧС и 9 единиц техники.

Местным жителям раздали информационные буклеты и рассказали о необходимости носить маски в общественном транспорте, магазинах, аптеках и т.д. Граждан также попросили избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию, как можно чаще мыть руки, прикрывать нос и рот при чихании.

Подобные мероприятия проводятся во всех районах страны в целях предотвращения риска заражения COVID-19.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.