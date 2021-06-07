ГИЧС продолжает мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса

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С начала года сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям проинформировали о методах профилактики COVID-19 более 5 400 человек.

Спасатели побывали в 94 населённых пунктах 29 районов страны. В мероприятиях были задействованы и 30 единиц спецтехники.

Специалисты раздали почти 2 200 информационных листовок и напомнили гражданам о необходимости носить маски в закрытых помещениях, а также по возможности избегать многолюдных мест.

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