ГИЧС продолжает кампанию по профилактике COVID-19

ГИЧС продолжает кампанию по профилактике COVID-19

Сотрудники ГИЧС продолжают информировать граждан о профилактических мерах против коронавируса. Так, спасатели в усиленном режиме патрулируют улицы города и рассказывают людям о рисках несоблюдения правил безопасности.

Гражданам напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию ​​не менее одного метра, избегать скопления людей, прикрывать нос и рот при чихании  и кашле, носить маски в общественном транспорте и магазинах, как можно чаще мыть руки и т. д.

ГИЧС поддерживает кампанию, инициированную Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. С важной информацией по борьбе с COVID-19 спасатели уже побывали в 24 районах страны и побеседовали с жителями из 68 населённых пунктов.

Подобные аудиосообщения будут регулярно передаваться из спецавтомобилей на столичных улицах и по всей Молдове.

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