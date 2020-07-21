ГИЧС продолжает кампанию по предупреждению возгораний во время сбора урожая

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Кампания по предупреждению возгораний во время сбора урожая продолжается. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) следят за ситуацией и информируют владельцев земельных участков о рисках несоблюдения противопожарных правил.

Так, специалисты призывают население не использовать источники возгорания на зерновых полях или вблизи них, а также сообщать в службу 112 в случае пожаров. Гражданам не рекомендуют заправлять и ремонтировать сельскохозяйственную технику на обрабатываемых площадях во избежание возгорания сухой травы. Все комбайны и тракторы должны быть оснащены огнетушителями. Кроме того, во избежание распространения огня в случае пожаров на больших площадях зерновые поля должны быть разделены полосами вдоль дорог, прилегающих железнодорожных путей и лесополос.

По данным ГИЧС, на сегодняшний день в стране было собрано более 70% зерновых. С начала сбора урожая в результате пожаров было повреждено 6 га земли в Кантемирском и Чадыр-Лунгском районах. Культуры не пострадали.

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