ГИЧС продолжает кампанию по предупреждению возгораний во время сбора урожая

ГИЧС продолжает кампанию по предупреждению возгораний во время сбора урожая

Кампания по предупреждению возгораний во время сбора урожая продолжается. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) следят за ситуацией и информируют владельцев земельных участков о рисках несоблюдения противопожарных правил.

Так, специалисты призывают население не использовать источники возгорания на зерновых полях или вблизи них, а также сообщать в службу 112 в случае пожаров. Гражданам не рекомендуют заправлять и ремонтировать сельскохозяйственную технику на обрабатываемых площадях во избежание возгорания сухой травы. Все комбайны и тракторы должны быть оснащены огнетушителями. Кроме того, во избежание распространения огня в случае пожаров на больших площадях зерновые поля должны быть разделены полосами вдоль дорог, прилегающих железнодорожных путей и лесополос.

По данным ГИЧС, на сегодняшний день в стране было собрано более 70% зерновых. С начала сбора урожая в результате пожаров было повреждено 6 га земли в Кантемирском и Чадыр-Лунгском районах. Культуры не пострадали.

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