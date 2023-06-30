ГИЧС продолжает кампанию по предотвращению случаев утопления

0

Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает кампанию по предотвращению несчастных случаев на воде. Сегодня мероприятия проводились на озере “Валя Морилор” в Кишинёве. Сотрудники ГИЧС продемонстрировали правила поведения при угрозе утопления.

По сценарию группа людей отдыхала на берегу озера, а после распития спиртного отправилась на прогулку на лодке. Лодка перевернулась, а люди начали тонуть. Сотрудники спасательной станции вытащили их на берег в бессознательном состоянии. Специалисты продемонстрировали реанимационные методы, которые нужно применять в подобных ситуациях.

Спасатели призывают граждан не распивать алкоголь перед купанием, особенно в жару. Под действием спиртного артериальное давление человека может резко измениться и вызвать потерю сознания.

Гражданам настоятельно рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах, в зоне которых работают спасательные станции. Особое внимание необходимо уделять несовершеннолетним.

По данным ГИЧС, с начала летнего сезона от утопления были спасены 53 человека. В то же время из-за несоблюдения правил поведения в водоёмах погибли 7 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.