ГИЧС продолжает кампанию по предотвращению случаев утопления

ГИЧС продолжает кампанию по предотвращению случаев утопления

Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает кампанию по предотвращению несчастных случаев на воде. Сегодня мероприятия проводились на озере “Валя Морилор” в Кишинёве. Сотрудники ГИЧС продемонстрировали правила поведения при угрозе утопления.

По сценарию группа людей отдыхала на берегу озера, а после распития спиртного отправилась на прогулку на лодке. Лодка перевернулась, а люди начали тонуть. Сотрудники спасательной станции вытащили их на берег в бессознательном состоянии. Специалисты продемонстрировали реанимационные методы, которые нужно применять в подобных ситуациях.

Спасатели призывают граждан не распивать алкоголь перед купанием, особенно в жару. Под действием спиртного артериальное давление человека может резко измениться и вызвать потерю сознания.

Гражданам настоятельно рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах, в зоне которых работают спасательные станции. Особое внимание необходимо уделять несовершеннолетним.

По данным ГИЧС, с начала летнего сезона от утопления были спасены 53 человека. В то же время из-за несоблюдения правил поведения в водоёмах погибли 7 человек.

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