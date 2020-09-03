ГИЧС продолжает кампанию по предотвращению случаев утопления (ФОТО)

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Сотрудники ГИЧС продолжают кампанию по предотвращению случаев утопления. Спасатели по всей стране информируют отдыхающих о рисках купания в неположенных местах.



Население призывают следить за детьми и не разрешать им играть вблизи водоемов без присмотра. Отдыхающим также напомнили о том, что входить в воду в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено.

По данным ГИЧС, за последнюю неделю лета было роздано 1 425 информационных листовок. Кроме того, сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций обсудили с представителями 147 примарий обустройство спасательных баз.

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