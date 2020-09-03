ГИЧС продолжает кампанию по предотвращению случаев утопления (ФОТО)

ГИЧС продолжает кампанию по предотвращению случаев утопления (ФОТО)

Сотрудники ГИЧС продолжают кампанию по предотвращению случаев утопления. Спасатели по всей стране информируют отдыхающих о рисках купания в неположенных местах. 

Население призывают следить за детьми и не разрешать им играть вблизи водоемов без присмотра. Отдыхающим также напомнили о том, что входить в воду в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено.

По данным ГИЧС, за последнюю неделю лета было роздано 1 425 информационных листовок. Кроме того, сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций обсудили с представителями 147 примарий обустройство спасательных баз.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md