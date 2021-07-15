ГИЧС продолжает кампанию по предотвращению случаев утопления (ФОТО)

ГИЧС продолжает кампанию по предотвращению случаев утопления (ФОТО)

Информационные мероприятия проводились на берегах водоёмов в столице, а также в районах Фалешты, Окница, Каушаны, Вулканешты и Сороки.

Отдыхающие получили информационные буклеты и прошли соответствующий инструктаж по правилам поведения на воде и оказания первой помощи в случае утопления. Граждан призвали не отдыхать на берегу водохранилищ, где нет спасательных станций. Взрослым настоятельно рекомендуется строго следить за детьми. Также спасатели напоминают о рисках при купании в нетрезвом состоянии.

С начала профилактической кампании ГИЧС более 15 000 человек прошли обучение правилам безопасности на воде в летний период.

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