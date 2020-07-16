ГИЧС продолжает кампанию по борьбе с коронавирусом (ФОТО, ВИДЕО)

0

Сотрудники ГИЧС продолжают профилактические мероприятия, направленные на борьбу с COVID-19. Население информируют о правилах безопасности и мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Накануне соответствующие акции прошли в районах Каушаны, Унгены, Сороки, Дондюшаны, Кагул, Бессарабка, а также в Гагаузии и Кишинёве. Спасатели раздали людям листовки и рассказали о мерах безопасности. Гражданам напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию ​​не менее 1 метра, избегать мест массового скопления, прикрывать нос и рот при чихании, носить маски в общественном транспорте и магазинах, как можно чаще мыть руки и т. д.

Кампания, запущенная Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты при поддержке ГИЧС, продолжится во всех населённых пунктах страны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.